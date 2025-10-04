加沙停火談判料10.5埃及舉行　以媒：以色列稱人質或數天內獲釋

加沙停火談判傳10月5日在埃及舉行，據以色列傳媒4日引述一位匿名官員指，若談判順利，人質有可能在「數天內」獲哈馬斯釋放。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，哈馬斯準備好實現和平。



傳特朗普女婿或出席和談

以色列電視台第12台報道，在埃及的和平談判會於10月5日或6日舉行，哈馬斯和以色列的代表團都會出席，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）會參加，甚至美國總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）也有可能出現。

報道引述消息人士指，美方人員的存在是為突顯美國確保協議按計劃進行的決心。

央視新聞指，從以色列方面獲悉談判預計5日開始，地點可能是埃及西奈半島的阿里什（El-Arish）。

2025年10月4日，巴勒斯坦武裝哈馬斯（Hamas）同意釋放以色列人質後，加沙城再遭襲擊並發生爆炸。（Reuters）

以媒又引述一位不具名的以色列高級官員指，一位以色列高級官員表示，如果在埃及舉行的談判順利，確定哈馬斯釋放人質的技術細節，人質可能在「幾天內」獲釋。

美國總統特朗普3日下通牒，指哈馬斯必須在美東時間10月5日下午6時（香港時間10月6日早上6時）前達成協議。哈馬斯之後表示願釋放人質。

2025年9月25日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，左）在白宮會晤時握手。（Reuters）

土耳其總統埃爾多安4日表示歡迎哈馬斯對特朗普提出的和平協議作出積極回應，他稱「哈馬斯已經表明就像它以前那樣，它準備好實現和平。因此，為我們地區的持久和平打開機會之窗。」