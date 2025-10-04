特朗普：哈馬斯準備迎接長久和平　籲以色列即時停止轟炸加沙

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日表示，哈馬斯需要在5日或之`1前回應由他提出的20點加沙和平方案，否則面對嚴重後果。哈馬斯3日較後時間宣布，表示同意釋放所有以色列人質，包括生還者和遺體，並將加沙的管理權移交給巴勒斯坦技術官僚。

特朗普隨即敦促以色列立即停止轟炸加沙，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室4日稱已準備即時實施特朗普的首階段加沙計劃。



路透社報道，哈馬斯在聲明中表示：「感謝阿拉伯、伊斯蘭和國際社會的努力，以及美國總統特朗普的努力，呼籲結束加薩走廊的戰爭、交換囚犯、（和）立即提供援助。」

哈馬斯稱同意根據特朗普方案中的交換條件，釋放所有以色列囚犯，但同時提到：「在此背景下，我們確認準備立即通過調解員進行談判，討論細節。」

2025年9月28日，加沙中部努塞拉特（Nuseirat），孩子們等待從慈善廚房領取食物。（Reuters）

特朗普在哈馬斯回應後於自家社交平台Truth Social發文，稱相信哈馬斯顯示已準備迎接一個長久的和平，並呼籲以色列必須即時停止轟炸加沙，令人質可以安全及迅速獲釋。他又表示正討論可行細節，形容這不是只關乎加沙，而是中東尋求以久的和平。

《以色列時報》（Times of Israel）4日引述當地陸軍電台及公共廣播機構KAN指，特朗普呼籲以色列停止轟炸加沙後，以色列政治領袖向軍方下令停止攻佔加沙城的行動，而地面部隊的行動則減至最少，並採取防禦姿態。

KAN同時提到，預計在短時間內就特朗普的加沙計劃進行談判。