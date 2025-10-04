哈馬斯回應特朗普和平方案：願釋放以色列人質　將談判以討論細節

路透社報道，哈馬斯（Hamas）武裝分子10月4日對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的20點加沙和平方案做出回應，表示同意釋放所有以色列人質，包括生者和遺體，並將加沙的管理權移交給巴勒斯坦技術官僚；但哈馬斯還稱，將透過調解員進行談判，以討論協議的更多細節。



路透社引述一份哈馬斯的聲明，表示：「感謝阿拉伯、伊斯蘭和國際社會的努力，以及美國總統特朗普的努力，呼籲結束加薩走廊的戰爭、交換囚犯、（和）立即提供援助。」

哈馬斯表示同意根據特朗普方案中的交換條件，釋放所有以色列囚犯。但哈馬斯還提到：「在此背景下，我們確認準備立即通過調解員進行談判，討論細節。」

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，美國總統特朗普會見聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，不在此圖中）時發表演說。（Reuters）

路透社指出，哈馬斯並未表示是否同意解除武裝的協議，而此前該組織曾拒絕以色列和美國提出的這項要求。

半島電視台報道，哈馬斯在社交平台Telegram上分享的聲明中表示：「特朗普方案中提到的有關加沙未來，和巴勒斯坦人民合法權利的其他問題，與統一的國家立場以及相關國際法和決議有關。這些問題將透過全面的巴勒斯坦國家框架來解決，哈馬斯將參與其中並做出負責任的貢獻。」

特朗普政府提出加沙停戰，有關以軍撤出加沙地帶三個階段的地圖。（白宮）

半島電視台指出，哈馬斯對方案有很多保留意見，比如在解除哈馬斯武裝、成立管理加沙的國際機構（特朗普稱之為「和平委員會」（peace council））方面都存在很大分歧。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）周五表示，巴勒斯坦正處於關鍵和決定性階段，他重申計劃在停火一年後舉行大選。