俄羅斯無人機襲擊烏克蘭蘇梅一火車站　至少1死30傷｜有片

路透社引述官員表示，兩架俄羅斯無人機10月4日襲擊了烏克蘭北部蘇梅地區（Sumy）的火車站，擊中2列火車，造成1人死亡、至少30人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責俄羅斯「野蠻襲擊」，表示正在進行救援工作。



半島電視台引述當地檢察官表示，在其中一節車廂內發現一名71歲男子死亡。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，俄方首先襲擊當地的一列通勤列車，之後襲擊了一列開往基輔的列車。他還表示，第二架無人機襲擊時，疏散工作正在進行中。

▼澤連斯基：俄方無人機襲擊烏克蘭火車

澤連斯基在社交平台X（舊稱Twitter）上發布影片，表示蘇梅地區的紹斯特卡市（Shostka）已出火車站遭到襲擊，現場火車冒出烈火和濃煙。

他表示：「一次俄羅斯無人機的野蠻襲擊。所有緊急救援人員均已抵達現場，開始救援民眾。所有傷者資訊正在核實中。」

澤連斯基強調，俄羅斯人不可能不知道他們攻擊的是平民。這是世界絕對不能忽視的恐怖行為：「我們聽到了歐洲和美國的堅定聲明，現在是時候與所有拒絕將謀殺和恐怖主義視為常態的人們一起，將這些聲明付諸實踐了。」

據報，這次襲擊發生前一天，俄羅斯對烏克蘭多個地區發動了史上最大規模的夜間空襲，尤其針對電網和天然氣站點的緊急基礎設施，隨着俄烏戰爭第四個年頭的冬季再次來臨，這引發了人們對烏克蘭能源供應的擔憂。