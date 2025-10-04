扎波羅熱核電站脫離電網10日　IAEA籲俄烏採取措施恢復電力

俄烏戰爭期間，俄羅斯控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站自9月23日起與外部電網斷開，無法恢復電力來繼續冷卻反應堆、防止堆芯熔毀。直到10月3日，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）發表聲明，呼籲俄羅斯和烏克蘭採取必要措施，確保核電站周邊地區的安全，以便將電力從新接入設施。



格羅西周五表示，他正在與俄烏雙方討論恢復外部電力，該核電站在過去10天內一直以來依賴備用電力：「目前，該場址的緊急柴油發電機運行正常，燃料儲備充足。然而，這是一個前所未有的情況，必須立即解決，解決這個問題符合每個人的利益，」

他還說：「我呼籲雙方採取必要措施，防止事態進一步惡化。這是一個政治意願的問題，而非技術問題；它在技術上是可行的。」

圖為2023年6月16日，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，從烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）可以看到扎波羅熱核電廠。（Reuters）

格羅西強調，俄烏雙方都表示已準備好在各自前線進行搶修，但要做到這一點，必須改善當地的安全情況，以便技術人員能夠在不危及生命的情況下開展重要工作。

聲明亦指出，烏克蘭切爾諾貝爾（Chornobyl）核電站本週也出現外部電源中斷情況，持續了16個小時。

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭南部的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站及所在地區被俄軍佔領。開戰以來，核電站已10次斷電，俄烏互相指責對方引發核威脅。