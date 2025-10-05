特朗普感謝以色列暫停轟炸加沙　稱不會容忍哈馬斯拖延時間

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日敦促以色列立即停止轟炸加沙地區後，以軍4日再對當地發動襲擊，造成至少67人死亡。特朗普4日在社交平台發文，感謝以色列在他出聲後暫停轟炸，並強調不會容忍哈馬斯拖延時間。



美媒引述醫院員工表示，加沙地區周六共有67人死亡，其中僅加沙市（Gaza City）就有45人死亡。

特朗普當天在社交平台Truth Social發文：「我感謝以色列暫停轟炸，以便給釋放人質與達成和平協議創造機會。哈馬斯必須迅速行動，否則一切賭注都將作廢。我們絕不容忍延誤，而許多人認為延誤在所難免。更不容許加沙再次構成威脅的任何結果。讓我們火速完成此事！所有人將獲得公平對待！」

哈馬斯周五向特朗普發出聲明，就其提出的20點加沙和平方案作出回覆，同意當中部份條款，包括釋放所有以色列在生人質，以及將加沙的管理權移交由巴勒斯坦技術官僚組成的獨立機構。

特朗普其後在社交平台發文歡迎哈馬斯積極的回應，認為哈馬斯已為「持久和平做好準備」。