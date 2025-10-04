特朗普歡迎哈馬斯積極回應　以色列反對派領袖指前所未有終戰機會

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）10月3日向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發聲明，就其提出的20點加沙和平方案作出回覆，同意當中部份條款，包括釋放所有以色列在生人質，以及將加沙的管理權移交由巴勒斯坦技術官僚組成的獨立機構。特朗普其後在社交平台發文歡迎哈馬斯積極的回應，認為哈馬斯已為「持久和平做好準備」。以色列反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）同日贊同特朗普的講法，認為這是一個前所未有的機會讓人質回家並結束加沙戰事。



剖析特朗普加沙20點和平方案

白宮上載影片，特朗普感謝多國協助斡旋，期待歡迎人質回家：

在收到哈馬斯的回覆後，特朗普對哈馬斯的正面回應表示歡迎，並在其社交平台上寫道，他相信哈馬斯「已準備好實現持久和平」。

2025年10月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台發文指：「根據哈馬斯剛剛發表的聲明，我相信他們已準備好實現持久和平。」（X@TruthTrumpPost）

在一項重要聲明中，他還表示「以色列必須立即停止對加沙的轟炸」，以促成哈馬斯釋放所有人質。

特朗普表示：「我們已經在就具體細節進行討論。這不僅關乎加沙，也關乎中東地區長期以來尋求的和平。」

特朗普其後在白宮帳戶上載影片，感謝卡塔爾、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、約旦等多國協助斡旋，並表示他期待歡迎人質回家。

特朗普指：「這是重要的一天。我們拭目以待，看看最終結果如何。我們必須把最終決定落實到位。我只想讓你們知道，這是一個非常特殊的日子，所有人都一致希望這場戰爭結束，看到中東和平，而我們離實現這一目標已經非常近了。」

2024年2月5日，以色列耶路撒冷，反對黨未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）在黨內會議上向媒體發表講話。（Getty）

與此同時，以色列反對派領袖拉皮德同日發聲明表示：「以色列需要宣布加入由特朗普總統主導的磋商，以敲定協議的最後細節。我已告知美國政府，內塔尼亞胡在國內已獲得政治支持，可以繼續推進這一舉措。」