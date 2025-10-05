以色列哈馬斯代表10.6埃及商討釋放人質 特朗普女婿跟進和議細節
撰文：張子傑
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日向哈馬斯發出接受加沙和平計劃後，埃及4日稱以色列及哈馬斯的談判代表團6日前往開羅，討論釋放人質及和平協議。
路透社及《以色列時報》（Times of Israel）報道，埃及外交部4日晚發表的聲明指，以色列和哈馬斯代表團6日將於開羅舉行間接會談，商討釋放加沙人質換取巴勒斯坦人囚犯安排，以及並討論持久和平協議。
以色列第12頻道指，以色列的代表團由戰略事務部長德爾默（Ron Dermer），成員包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）外交政策顧問Ophir Falk、政府人質問題牽頭人Gal Hursch，以及兩名來自國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）及情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）高級官員。
內塔尼亞胡表示，特朗普女婿、中東顧問庫什納（Jared Kushner）及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）正前往開羅，討論美國提出協議的技術細節。
報道指，首階段談判將專注於釋放人質的機制，並在有共識後，所有生還人質將於72小時內獲釋，而歸還喪生人質遺體的過程則可能需時較長。
