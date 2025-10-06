日本東急田園都市線列車相撞　車卡出軌　澀谷至鷺沼服務暫停

日本東急電鐵田園都市線10月5日晚發生嚴重意外，一列載有149名乘客的列車在川崎市高津區梶谷站附近與一列不載客發生碰撞，導致後者部分車卡出軌。事件中無人受傷，但田園都市線澀谷至鷺沼的列車服務暫停。



朝日電視台及日本放送協會（NHK）6日報道，事發於5日晚上11時左右，東急田園都市線一列由中央林間站開往澀谷方向的普通（慢車）列車轉線駛入梶谷站月台時，車頭部分車身與另一列停在俗稱波口位附近的不載客列車碰撞，導致後者車尾部分車卡出軌。

涉事的普通列車上149名乘客，以及列車司機和車掌都沒有受傷；而被撞不載客列車上的實習司機、拍檔司機及車掌同樣沒有大礙。

日本國土交通省已就事件展開調查，根據東急提供的初步報告指，不載客列車駛入存車線（又稱留置線）時，防止列車越位的號誌燈亮起，導致列車未在指定位置前停下。實習事機於是鬆開煞車，試圖繼續駛至指定位置，惟一種向周圍發出異常警報的「防護無線」訊號，他於是停車避免碰撞。而普通列車的司機發現該列車停在與平時不同的位置後，隨即嘗試緊急煞車，但始終無法阻止碰撞。

受事件影響，田園都市線從澀谷站到中央林間站的全線服務一度暫停，其後於6日有限度恢復鷺沼至中央林間的班次；部分駛經田園都市線的大井町線列車亦會減少大井町至二子玉川的服務；同樣駛入田園都市線的東京地下鐵半藏門線列車則以澀谷為終點站。