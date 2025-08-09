倫敦地鐵露體狂出沒　列車上突然除褲　乘客一擁而上狂踢將其制服

英國媒體報道，一名男子在擠擁的倫敦地鐵車廂裏，大庭廣眾突然脫下褲子，在乘客勸喻下依然拒絕穿上，憤怒的乘客們其後一擁而上，對這名男子拳打腳踢並將其制服。



《每日郵報》8月8日報道，當地警方正調查7日（週四）下午3時30分發生在倫敦東部區域線路的這宗事件。

據報道，這名男嫌犯打扮光鮮，攜帶着昂貴的耳機，在東行列車從厄普頓公園站（Upton Park ）駛出後開始大喊大叫，引發了恐慌。

這名男子其後脫下褲子，將皮帶纏在脖子上。他的臀部和生殖器官暴露在外，引發火車上乘客們的憤怒和厭惡。

一名男乘客迅速站起來，憤怒地打手勢。他堅定地告訴這名男子：「你必須下車。」 但這位暴露狂開始反复吼叫：「滾開！（fxxk-off)。」

乘客回應道：「你什麼意思？你必須下車。現在就下車。車上有孩子。」

報道指，車上擠滿正在放暑假的孩子們，乘客們最終選擇自行執法。這名男疑犯已根據《精神健康法》被拘留。

報道提及，這是又一宗在倫敦地鐵上發生駭人聽聞的事件。自從簡世德（Sadiq Khan）2016年上任倫敦市長以來，倫敦地鐵的犯罪率已經上升超過一倍。如今，他被批評並無兌現競選時的承諾，即在首都的每個行政區設立24小時警察輪班櫃位。