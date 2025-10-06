法國公布新政府首批成員名單　多個關鍵職位部長留任

法國總統府10月5日晚間公布新政府首批成員名單，多個關鍵職位的部長留任，國防部長、財政部長等職位換人，其餘成員名單將在未來幾天內公布。



圖為2025年9月22日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席聯合國舉行關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議。（Reuters）

新華社引述法國總統府當晚宣布，根據新任總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）的建議，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）任命18名政府成員，包括16名部長和2名部長級代表。

根據這項任命，多個重要職位的部長留任，包括內政部長勒塔約（Bruno Retailleau）、外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）、司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）、教育部長博爾內（Elisabeth Borne）、文化部長達蒂（Rachida Dati）等。

圖為2024年5月6日，法國工業和能源部副部長萊斯屈爾（Roland Lescure）抵達巴黎愛麗舍宮。（Getty Images）

萊斯屈爾出任新財長

另外，勒梅爾（Bruno Le Maire）被任命為國防部長，以接替已出任總理的勒科爾尼；以及萊斯屈爾（Roland Lescure）被任命為經濟與財政部長等。

新華社引述法國媒體報道，勒科爾尼下週將分別在國民議會和參議院介紹新一屆政府總體政策，之後公布其餘部長級人事的任命情況。馬克龍定於6日舉行首次新內閣會議。

新政府首批成員名單公布後，極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement National）黨魁巴爾代拉（Jordan Bardella），以及和極左翼政黨「不屈法國」領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）均批評，新政府成員只是舊政府的延續，沒有實質性改變。