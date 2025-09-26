法國公共債務創新高逾31萬億港元　新總理上台後舉步維艱

法國星期四（9月25日）發表的官方數據顯示，法國公共債務已飆升至創紀錄水平，這給新總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）帶來了巨大壓力，他正面臨抗議和政治動盪。



法國國家統計局（INSEE）說，今年第二季度，國家債務總額達3.4萬億歐元（約30.9萬億港元），相當於法國國內生產總值（GDP）的115.6％。僅在前三個月，國債就增加了近800億歐元（約7269億港元）。

2025年9月18日，法國巴黎，示威者舉起寫有「馬克龍（Emmanuel Macron）辭職！總罷工阻止一切」的橫額，抗議政府2026年財政預算案。他們與「讓我們封鎖一切」（法語：Bloquons Tout）運動的支持者一起遊行。（Reuters）

法國的債務在GDP的佔比，目前在歐盟中位居第三，僅次於希臘和意大利。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）本月委任勒科爾尼為新總理，接替前任總理貝魯（François Bayrou）。貝魯上任僅九個月，就因緊縮預算政策引發的對峙被議會罷免。

然而，勒科爾尼走馬上任兩周後仍未組建新政府，他必須在10月中之前向議會提交預算提案，並在年底前進行表決。

2024年11月25日，法國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在位於柏林的德國國防部出席有關加強歐洲安全和國防的會議後，現身聯合新聞發布會發言。（Reuters）

這兩項任務都是艱鉅的，因為親馬克龍陣營在國民議會中只佔少數。與會者透露，勒科爾尼本周與工會領導人舉行會議時，就直接表示自己是法國第五共和國成立以來最弱的總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

