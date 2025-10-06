土耳其女出門搭升降機急墜身亡　丈夫拼命撬門營救未果｜有片

土耳其梅爾辛省（Mersin）塔索斯市（Tarsus）9月30日發生一單致命意外。一名女子由居住的公寓大樓出門上班時，其乘坐的升降機發生嚴重故障，從七層樓高直插至地牢，女子不幸身亡。事發前她的丈夫曾拼命嘗試撬門營救，卻無法阻止悲劇發生。



報道指，死者基夫加（Pelin Yasot Kiyga）出事當日離開位於7樓出門上班，升降機突然發生故障，因而被困升降機內。

基夫加立即打電話求助，其34歲的丈夫戈克漢（Gokhan Kiyga）趕至，情急之下徒手嘗試撬開升降機門，整個畫面都被閉路電視拍下。

然而，升降機機廂處突然傳來巨響，隨後整個升降機連同多個水泥對重猛然墜落，直衝地牢。消防人員趕至，從扭曲的升降機殘骸中救出基夫加，惟她送院後仍傷重不治。

當地政府指，事故是因升降機對重墜向機廂頂部，一同從高處墜落。警方已拘留物業經理及保養經理等三名相關責任人，並對升降機公司代表、物業經理、維修主管等17名涉案人員進行調查。

更有居民透露，事發前一個多月，大樓住戶早已透過WhatsApp群組多次反映升降機存在故障問題，卻未獲正視。