土耳其交通部長意外自貼犯罪證據！開車影片給眼尖網友發現這細節

土耳其交通部長烏拉洛格魯（Abdulkadir Uraloğlu）在社交平台X上分享一段自己駕車的影片，不料卻意外曝光他當時時速高達225公里的超速畫面，最終烏拉洛格魯遭到交通執法單位開罰9,267土耳其里拉（約1,758港元）。



據《衛報》報導，烏拉洛格魯當地時間26日在土耳其首都安卡拉附近的高速公路上，一邊開車一邊聽歌和總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的演講。影片中多個畫面不經意拍到車速表，顯示時速在190至225公里之間，遠超過該路段約137公里的時速限制。

烏拉洛格魯在社群平台上分享這段影片時，還特別加上「#土耳其加速」的標籤。（X@a_uraloglu）

點圖放大瀏覽：

+ 11

烏拉洛格魯在社交平台上分享這段影片時，還特別加上「#TurkeyAccelerates」（土耳其加速）的標籤。

根據《Politico Europe》報導，這段影片在網路上引發廣大討論，也引來執法單位的關注。

事後，烏拉洛格魯在X平台重新發文承認違規，並表示：

我開車去查看安卡拉-尼代高速公路時，無意中超速行駛了一小段時間。這段影片實際上就是我自我譴責。

他同時公開了罰單，並強調「遵守限速是每個人都必須做的」，承諾未來會更加謹慎。

【延伸閱讀】美食網紅「吃播一半被車撞」！SUV失控衝入餐廳 驚悚過程全拍下（點圖放大瀏覽）：

+ 12

延伸閱讀：

印度買俄油遭美課50%重稅 傳莫迪「4度拒接」川普來電

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】