土耳其第一夫人致函梅拉尼婭　籲把對烏克蘭兒童的關懷擴展至加沙

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）此前在一封致俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的私人信件中，提及烏克蘭兒童受俄烏戰爭影響而面臨的困境。土耳其第一夫人埃米奈（Emine Erdogan）於8月22日去信梅拉尼婭，呼籲對方能把對烏克蘭兒童的關懷擴展至加沙，主動聯繫以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為該地的兒童發聲。



土耳其總統府23日公開信件的完整內容。埃米奈讚揚梅拉尼婭對烏克蘭兒童的關懷，並寫道：「我相信，你們對648名烏克蘭兒童表現出的深切關懷也能延伸到加沙」。

埃米奈在信中指出，加沙過去兩年估計有1.8萬名兒童喪生，呼籲梅拉尼婭致函內塔尼亞胡，促請對方終結當地人道危機。

埃米奈強調：「我相信你（梅拉尼婭）代表加沙所作出的呼籲，將履行對巴勒斯坦人民的歷史責任。」

2025年8月21日， 多名巴勒斯坦兒童在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一間慈善廚房等待領取食物。（Reuters）

隨着以軍擬擴大攻勢，加沙地帶陷入嚴重的人道災難。聯合國支持的糧食危機監測團體「糧食安全階段分類」（IPC）22日發表報告，首次確定加沙城（Gaza City）及其周邊地區已陷入饑荒（famine），估計當有有逾50萬人面對「飢餓、貧窮和死亡」，預料這種災難式狀況會蔓延。