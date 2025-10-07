88歲英國著名作家Jilly Cooper摔倒離世 卡米拉及施紀賢致哀
撰文：蕭通
出版：更新：
英國著名作家庫柏（Jilly Cooper，暫譯）於10月6日被公布離世，終年88歲，她以前衛大膽的情色浪漫文學聞名。其著作包括《Rivals》和《Riders》等多部小說，融合了性、諷刺和階級勢利等元素，生涯銷量超過1100萬冊。其中《Rivals》去年被Disney+.改編拍攝劇集，擄獲新一代粉絲。
庫柏的經紀人在聲明中表示，庫柏是於5日摔倒後逝世。她和丈夫於1961年結婚，育有兩個領養的孩子。丈夫已於2013年去世。
庫柏1937年出生於埃塞克斯郡（Essex），1960年代曾擔任《星期日泰晤士報》的專欄作家，評論婚姻、性和家務。至1970年代，她開始創作小說。
庫柏也是英國女王卡米拉（Queen Camilla）的摯友， 卡米拉透過白金漢宮發聲明致哀，讚揚庫柏是「非常機智且富有同情心的朋友」，並曾出席她2005年與現任英王查理斯三世（King Charles III）的婚禮。
英國首相首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）讚揚，庫珀是「文學界一股力量」，並以機智、熱情和智慧為數以百萬讀者帶來歡樂。
《讓子彈飛》原著作者、內地作家馬識途逝世 享年110歲米蘭昆德拉逝世｜最著名流亡作家 不受訪兼拒絕再把作品拍成電影曾譯《源氏物語》《枕草子》 著名作家林文月辭世 享耆壽90歲內地著名作家葉永烈逝世 享年80歲內地詩人、作家流沙河逝世 享壽88歲 曾遭毛澤東點名批評