88歲英國著名作家Jilly Cooper摔倒離世　卡米拉及施紀賢致哀

英國著名作家庫柏（Jilly Cooper，暫譯）於10月6日被公布離世，終年88歲，她以前衛大膽的情色浪漫文學聞名。其著作包括《Rivals》和《Riders》等多部小說，融合了性、諷刺和階級勢利等元素，生涯銷量超過1100萬冊。其中《Rivals》去年被Disney+.改編拍攝劇集，擄獲新一代粉絲。



圖為2018年3月20日，英國作家庫柏（Jilly Cooper）獲白金漢宮授予大英帝國司令勳章 (CBE) 。（Reuters）

庫柏的經紀人在聲明中表示，庫柏是於5日摔倒後逝世。她和丈夫於1961年結婚，育有兩個領養的孩子。丈夫已於2013年去世。

庫柏1937年出生於埃塞克斯郡（Essex），1960年代曾擔任《星期日泰晤士報》的專欄作家，評論婚姻、性和家務。至1970年代，她開始創作小說。

庫柏也是英國女王卡米拉（Queen Camilla）的摯友， 卡米拉透過白金漢宮發聲明致哀，讚揚庫柏是「非常機智且富有同情心的朋友」，並曾出席她2005年與現任英王查理斯三世（King Charles III）的婚禮。

英國首相首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）讚揚，庫珀是「文學界一股力量」，並以機智、熱情和智慧為數以百萬讀者帶來歡樂。