日媒：高市早苗傳重用麻生派　多名總裁選舉競爭對手或再入閣

高市早苗10月4日贏得日本自民黨總裁選舉後，預計她會在7月公布黨內高層人事安排。當地傳媒指，在選戰中力挺高市的麻生派可能受到重用；而多名總裁選舉競爭對手亦可能出任政府閣僚。



《讀賣新聞》及《日本經濟新聞》等傳媒6日報道，高市5日在自民黨總部與最高顧問、前首相麻生太郎會談約1小時，討論黨內及新內閣核心人選安排。

高市早苗2025年10月4日當選日本自民黨黨總裁（Reuters）

消息指，高市和麻生在會面中提及由前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官；她在人事安排上表明「凝聚各代人的力量」，而其中一名總裁選舉競爭對手、前幹事長茂木敏充很有可能出任重要內閣職位，而有消息指他或相隔4年再次擔任外相。

前自民黨幹事長茂木敏充傳可能再次出任外相。（Reuters）

至於其餘總裁選舉候選人現任官房長官林芳正、農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障大臣小林鷹之，高市指他們都有出色之處，希望可能有所發揮，意味他們或在新內閣或黨內高層佔重要一席。

另外報道提到，高市考慮由麻生太郎出任黨副總裁，而他的小舅子、現任總務會長鈴木俊一則可望接任幹事長。現年72歲的鈴木俊一出身於政治世家，父親鈴木善幸曾任首相，自己則歷任環境大臣、外務副大臣與東京奧運擔當大臣。

日本前首相麻生太郎力挺高市早苗成為自民黨總裁，當地傳媒稱麻生可能出任黨副總裁。（Reuters）

對於有關人事安排，高市5日在會談後只向傳媒稱「一切順利」。