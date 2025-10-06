日本股巿狂飆5%日圓暴跌　高市早苗的「死穴」在日債 | 點經

日本極有可能迎來歷史上的首位女首相，高市早苗在剛過去週末執政自民黨總裁選舉勝出後的首個交易日，日本資本市場也給出了最直接、最猛烈的反應：日經225指數暴漲5%，首次突破47000點；日圓兌美元匯率大幅走弱1.5%，悄然跌破150的關鍵關口，兌歐元更是跌至歷史新低，而基於對未來財政擴張的擔憂，長期國債收益率則發出刺耳的警報——日本40年期國債收益率飆升至3.550%，日本10年期國債收益率也升至1.68%，創2008年以來新高，債市承壓。

高市早苗身上有兩個最鮮明的標籤：軍事方面極右翼化、堅定的「安倍經濟學」簇擁者。

所以，「高市交易」的核心邏輯即在於：市場預期高市將延續「安倍經濟學」三支箭」中的核心——大膽的貨幣寬鬆和積極的財政刺激。這意味着，日本央行不僅不會急於加息，甚至可能被迫放緩緊縮步伐。

2024年8月2日，日本東京一間證券行外，一名男子走過顯示日本日經指數平均的電子熒幕。（Reuters）

那麼，在低利率、寬貨幣的環境下，實體經濟的回報率有限，海量資金無處可去，股市自然成為最直接的蓄水池。股市自然衝高。而積極的財政政策意味着政府將發行更多國債來支撐支出，這直接打壓了債券價格，推高了長期國債收益率。簡單來說，市場正在押註：高市上台 = 更多的錢 + 更低的利率 = 股市上漲。

高市早苗當選日本自民黨總裁後首個交易日，日經225指數暴漲超4%，首次突破47000點。

而日圓，則因其與日本的利率水平息息相關，在加息預期減弱的背景下，自然成為了被拋售的對象。

高市早苗當選日本自民黨總裁後，日圓兌美元匯率大幅走弱1.5%，跌破150的關鍵關口。（trading economics）

要知道，高市早苗支持的「安倍經濟學」，已經早就不適用於當前高通脹的日本經濟。「安倍經濟學」的無限印鈔能夠施行的前提是長期通縮環境，再不濟也得是低通脹。就連MMT貨幣理論都把前提寫得很清楚，不能高通脹。

一旦高通脹，「安倍經濟學」就無法適用。高市早苗在當選之前，仍然拿着「安倍經濟學」當口號，以擴大福利支出來吸引選票，在選舉時能喊口號，但當選後就會知道柴米油鹽有多貴。如果而後仍然強行推行安倍經濟學，勒令要求日本央行暫停當前的加息縮表周期，轉而繼續無限印鈔大放水，那麼日本通脹大概率會失控，日圓匯率將崩盤式貶值。

高市早苗為「安倍派」餘下少數有力問鼎首相的人物，並自稱是「安倍經濟學」的繼承者，支持財政及金融寬鬆。

最直接的代價，就會是日圓的持續貶值。傳統經濟學理論認為，日圓貶值有利於出口。但日本的情況是，不會因為日圓的貶值使得日本出口有所增加，反而會加大日本進口的負擔。這正是當前日本經濟面臨的一個致命悖論：日本是一個資源極度貧乏的國家，能源、原材料、糧食等嚴重依賴進口。日圓貶值意味着進口成本飆升，這會直接推高國內的通貨膨脹。持續的通脹正在嚴重侵蝕日本民眾的實際收入和生活水平。

當民眾連基本生活都感到壓力時，消費意願必然下降，內需市場將受到沉重打擊。同時，企業利潤被侵蝕。雖然部分出口企業可能因匯率受益，但更多依賴進口原材料的企業，其成本壓力巨大，利潤空間被嚴重擠壓。因此，看似繁榮的股市背後，是日本經濟基本面的持續惡化。日圓將持續走軟，如果高市屆時沒有很好的對策，這也將動搖她的執政基礎。

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

2022年美國聯儲局激進加息以來，由於日圓匯率大幅貶值，再加上國際資源價格暴漲，讓日本通脹連續三年維持在3%左右的水平，早就不是之前長達30年的通縮狀態。這當然也不是很多人鼓吹的「走出通縮」，這並不是日本經濟好的象徵。

如果日本通脹維持在1%-2%的水平，還能說是「走出通縮」，但常年維持在3%左右的水平，已經是較高通脹。就好比一個長期減肥的瘦子，突然一下子暴飲暴食，體重暴增，這肯定不能稱之為「健康」。

日本近一年的通脹都維持在3%以上水平，令日本民眾感到通脹之苦。(trading economics)

在日本還未控制住通脹的情況下，如果高市早苗堅持繼續推行「安倍經濟學」，那麼只要日本通脹失控，哪怕日本央行選擇降息，日本的長期國債收益率仍然會走高，市場會幫日本加息。因為10年期國債收益率，是包含通脹率。只要市場認定日本無力控制住長期通脹，那麼當前日本的通脹率，就會加到日本的長期國債收益率上。

而如果高市早苗台下說一套，台上說一套，不繼續推行「安倍經濟學」，繼續加息縮表的話，也同樣會推高日債長期收益率。簡而言之，不管高市早苗怎麼做，日債長期收益率，大概率仍然會繼續走高，日債價格還是會繼續下跌。因為這是當前日債過於龐大，且全球金融形勢發生根本性變化，所大概率帶來的結果，也就是日債危機爆發的可能性。

日本過去數年，加息十分緩慢艱難，正是因為日債規模過於龐大。只要日本央行大幅加息，日債危機就恐爆發。﹙路透社﹚

過去這5年，日本10年期國債收益率從0利率，已經一路漲到1.68%的收益率。而日本央行當前的利率仍然只有0.5%，加息十分緩慢艱難，這就是因為日債規模過於龐大。只要日本央行大幅加息，日債危機就會爆發。但即使日本央行不加息，只要日本長債收益率持續走高，也仍然會推動日債危機的爆發。這會是高市早苗的「死穴」。按照目前趨勢，明年上半年，日本10年期國債收益率有可能超過2%。如此的話，這就是一個至關重要的界限。

市場的「高市交易」是一場基於預期的短期狂歡，但經濟的運行，終究要回歸基本面。當貨幣寬鬆的邊際效應遞減，當財政赤字的壓力山大，當民眾因通脹而痛苦不堪，這就是高市面對的基本盤。這場政治豪賭的結果，將在未來幾個月甚至幾年內逐漸顯現。