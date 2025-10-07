前首相麻生太郎出任自民黨副總裁 鈴木俊一為幹事長
撰文：張涵語
出版：更新：
日本共同社報道，自民黨新任總裁高市早苗於10月6日敲定黨內要職人事安排：決定任命現任72歲總務會長、麻生太郎小舅子的鈴木俊一出任幹事長，而日本前首相、現年85歲的麻生太郎將擔任自民黨副總裁一職。
此外，前經濟安全保障擔當相小林鷹之擔任政務調查會長、前國家公安委員長古屋圭司擔任選舉對策委員長，女參議員有村治子擔任總務會長。而此前捲入自民黨「黑金事件」、原安倍派的前政調會長萩生田光一，將擔任代理幹事長。
《讀賣新聞》及《日本經濟新聞》等傳媒周一報道，高市周日在自民黨總部與最高顧問、前首相麻生太郎會談約1小時，討論黨內及新內閣核心人選安排，讓外界猜測此前在選戰中支持高市早苗的「麻生派」會受到重用。
高市早苗將於周二在黨總部召開總務會與幹部會議，正式啟動新執行部。此外，若高市早苗就任首相，其計劃讓前幹事長茂木敏充出任外相，而原茂木派的前防衛相木原稔則將出任官房長官。
