葡萄牙大型養殖場被揭虐鴨　問題鴨肉或流入歐洲中餐館及華人超市

西班牙先鋒報（La Vanguardia）近日報道，葡萄牙一家名為Quinta da Marinha的大型家禽養殖場，被揭發存在嚴重虐待鴨子行為和環境衛生問題，並已違反葡萄牙法律及歐盟有關動物待遇的規定。調查還發現，這些遭到虐待而製成的鴨肉，已通過批發渠道進入西班牙華人超市及中餐館，包括全鴨、鴨頭、鴨掌等副產品。消息一出，部分歐洲華人超市立即宣布下架，強調供應鏈要跟足歐盟規例。



據西班牙環保組織ARDE在養殖場拍到的畫面顯示，養殖場內大量鴨隻被困在屍體、糞便和破蛋殼之中，部份受傷站不穩，甚至奄奄一息。有鴨子被飼養員拋向空中、踢打、撞向牆壁、或半死不活地被扔進垃圾桶，場面十分殘忍。

除虐待動物問題外，該養殖場此前還被曝出存在衛生違規問題，因缺乏衛生管理導致鴨場散發惡臭，而遭到當地居民不滿。

這家距離葡萄牙首都里斯本約50公里的養殖場，目前由Marinhave Sociedade Agro-vícola S.A.運營，是葡萄牙乃至歐洲最大的鴨場之一。資料顯示，該養殖場有38棟養殖棚和一座屠宰廠，每日屠宰量高達20000隻。該公司在其官網上強調其鴨肉產品的高品質，並表示其養殖量中約有30%會用於出口。

經營方解釋，所有員工均受過動物福利培訓，今年5月還啟動了Welfair認證。他們聲稱片中暴力只是「個別員工」行為，不代表日常操作，承諾會加裝閉路電視加強管控。

葡萄牙「Quinta da Marinha」大型鴨子養殖場內景象。（影片截圖）

葡萄牙食品及獸醫總局（DGVA）亦已立案調查，形容可能屬「極嚴重違規」，會進一步到場搜證；國家共和衛隊和環境保護部門亦已介入調查。據報，該家禽養殖場早前因禽流感已被勒令暫停運作。