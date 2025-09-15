Uncle Roger葡萄牙結婚歐陽萬成當伴郎 網民：主菜有蛋炒飯嗎？
撰文：洪怡霖
出版：更新：
馬來西亞搞笑網紅Uncle Roger（Nigel Ng，黃瑾瑜）周日（9月14日）在社交媒體分享自己的婚訊，還附上自己與妻子Sabrina在葡萄牙舉行婚禮時拍下的相片。從相片中可見，港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）是伴郎之一。
Uncle Roger憑批評英國廣播公司（BBC）美食頻道主持人製作蛋炒飯的方式走紅，迄今在Youtube擁有1,040萬名訂閱者。
Uncle Roger在Facebook、Instagram和X等社交媒體發布婚禮的照片後，網民紛紛送上祝福。
+13
除祝福兩人的語句外，亦有網民打趣道，Uncle Roger是否有邀請經常他調侃的英國名廚Jamie Oliver和Gordon Ramsey為其婚宴餐點操刀，婚宴主菜是否為蛋炒飯，以及談及Uncle Roger最喜歡的味精（MSG）。
Uncle Roger於3月時發布自己與妻子在台灣拍攝的婚紗照：
