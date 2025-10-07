敘利亞國會選舉結果出爐　被指缺包容性：僅4%女性、2基督徒當選

敘利亞立法機構選舉最高委員會10月6日揭曉政局劇變後的首次立法機構選舉結果，當日公布的選舉結果為最終結果，不得上訴。



敘利亞立法機構選舉委員會負責人艾哈邁德（Mohamed Taha Al-Ahmad）在首都大馬士革對媒體說，此次選舉從敘利亞全國49個選區中選出119個席位。敘利亞南部及東省份分配到的21個席位暫時空缺。

選舉委員會發言人Nawar Najmeh周一在記者會上表示，在間接投票選出的119名議席中，只有4%是女性，而獲勝者中只有兩名基督徒。

2025年10月6日，敘利亞大馬士革，敘利亞選舉委員會發言人Nawar Najmeh宣布敘利亞議會選舉結果後離開講台。（Reuters）

艾哈邁德說，此次選舉過程透明且具有包容性，但也承認選舉結果存在性別、宗教等方面代表性不足的問題。他表示敘立法機構的作用將是「作為全國對話的官方平台」，支持行政機構並監督其在政治過渡進程中的表現。

敘利亞5日舉行政局劇變後的首次立法機構選舉，近1600名候選人將在全國約50個選區展開角逐。

根據敘利亞政權發布的立法機構臨時選舉制度，敘立法機構由210席組成，其中三分之一即70席由敘政權領導人沙拉直接任命，其餘140席被分配至全國14省的60個選區。

出於安全因素考量，南部的蘇韋達（Suwayda）以及東北部拉卡（Raqqa）和哈塞克（Hasakah）部份地區的選舉被推遲。目前，南部不少地區由當地德魯茲武裝派別控制，東北部許多地區則由庫爾德武裝主導的「敘利亞民主力量」控制。

2025年9月24日，敘利亞大馬士革，人們聚集在一起觀看敘利亞臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa，不在圖中）在聯合國發表演說的廣播，其中一名兒童手持敘利亞國旗。（Reuters）

敘利亞立法機構選舉最高委員會在各選區組建地方選舉委員會，地方選舉委員會在選區內選出專業人才和有名望人士組建「選舉機構」，僅「選舉機構」成員有資格參選和投票。

此次立法機構選舉是敘利亞政治過渡進程中的重要一步。去年12月政局劇變以來，敘新政權在政治、安全和經濟領域面臨諸多挑戰，一些少數教派和族群指責新政權主導的政治過渡進程缺乏包容性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

