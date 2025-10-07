倫敦警大規模行動搗破跨國走私網絡　涉盜4萬手機經香港運往中國

英國倫敦警察廳10月7日稱，警方搗破一個涉嫌從英國走私數萬部失竊手機的跨國走私網絡，逮捕46人，為英國警方針對手機竊盜和搶劫案的最大規模打擊行動。該走私網絡涉嫌在過去12個月內，從英國經香港向中國大陸走私多達4萬部失竊手機，佔倫敦被盜手機總數40%。



英國《衛報》及天空新聞（Sky news）報道，倫敦警方去年12月在希思路機場（Heathrow Airport）附近一個倉庫發現一個裝有約1,000部iPhone、準備運往香港的箱子。

英國警方2024年12月在倫敦希思路機場附近的一個倉庫發現了一個裝有約一千部iPhone、準備運往香港的箱子。圖為倫敦警方上傳涉案照片。（倫敦警察廳）

由於所有涉事手機幾乎都是失竊手機，警方隨即展開代號為Echosteep、為期數個月的行動。警方其後截獲多批貨運包裹，並透過鑑證鎖定2名涉案男子。

警員9月23日在倫敦街頭攔截一輛可疑車輛時，發現車內藏有多部以錫紙包裹的手機。警方其後在2名年約30多歲的疑犯住所中，再起出約2,000部失竊手機。2人被捕且被控串謀處理贓物，現已還押候訊。

英國警方2025年9月23日在倫敦街頭攔截一輛可疑車輛時，發現車內藏有多部以錫紙包裹的手機。（倫敦警察廳）

倫敦警方同月20日在希斯路機場截查一名男子時，發現對方藏有10部疑屬贓物的電子設備，將其逮捕。警方25日以涉洗黑錢和處理贓物為由逮捕另外兩名30多歲的男子，搜出約4萬英鎊現金及一些失竊設備。

警方過去一週再逮捕15名涉嫌盜竊、處理贓物和串謀竊盜的疑犯。行動至今共拘捕46人，其中11人因搶劫運送新款iPhone17的貨車而被捕。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）感謝警方回應倫敦市民的擔憂，並呼籲手機行業加大力度，研發使被盜設備無法使用的設計，杜絕相關犯罪行為。