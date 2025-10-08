中方批美國擾亂供應鏈和全球市場　籲世貿成員維護多邊貿易體制

世界貿易組織（WTO）10月6日至7日在瑞士日內瓦召開總理事會2025年度第4次會議。中方主動設置議題，呼籲世貿組織成員集體應對當前日益加劇的貿易動盪局勢，共同維護多邊貿易體制的核心價值和原則。



央視新聞報道，中國常駐世貿組織代表李詠箑表示，當前全球經貿局勢動盪仍然不斷加劇，美國貿易政策擾亂供應鏈和全球市場，已經成為全球不穩定的主要根源。美方以單邊關稅脅迫一些成員達成雙邊協定，影響第三方的合法權益，導致一種「基於實力」的貿易關係正在逐漸侵蝕「基於規則」的多邊貿易體制。中方對此表示強烈關注。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

李詠箑指出，為應對不斷加劇的貿易動盪局勢，中方提出三點建議：一是加強透明度和監督；二是集體重申對以規則為基礎的多邊貿易體制的堅守和承諾；三是採取切實行動，推動世貿組織取得務實成果。

會議上，澳洲、新西蘭、韓國等呼籲世貿組織秘書處對單邊關稅和有關雙邊協定加強監督，鼓勵達成雙邊協定的成員主動向世貿組織通報。尼日利亞、孟加拉國強調單邊關稅以及貿易環境的不確定性對脆弱發展中成員帶來衝擊，呼籲世貿組織為其提供必要協助。委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴等成員強烈譴責美方的單邊關稅和脅迫做法。