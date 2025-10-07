英國政府否認介入「中國間諜案」撤銷起訴一事

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash）和貝里（Christopher Berry）此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，兩人均否認，至去年9月，檢察官撤銷對兩人的指控，此舉在當地引發部長和議員批評。對此，英國首相府近期否認政府介入起訴撤銷一事。



首相府新聞秘書表示：「關於政府隱瞞證據、撤回證人，或限制證人利用特定證據的說法均不屬實。」

根據《官方保密法》，任何被控從事間諜活動的人，只有在其傳遞的訊息對敵人有用的情況下，才會被起訴。然而上個月，皇家檢察署署長帕金森（Stephen Parkinson）表示，「由於證據已不再符合起訴所需的證據標準，該案無法繼續進入審判程序。」

英國皇家檢察署署長帕金森（Stephen Parkinson）。（Getty）

首相的官方發言人表示，該決定是由皇家檢察署完全獨立於政府作出，並且「任何政府部長或政府成員均不參與此決策過程」。

發言人還補充說，政府對起訴未能繼續進行感到失望。帕金森先生也堅稱，皇家檢察署的決定沒有受到任何外部壓力的影響。