日本自民黨公明黨未就聯合執政達協議　在野黨協商共推首相候選人

日本自民黨周二（10月7日）與執政聯盟夥伴公明黨會面，但雙方無法達成繼續聯合執政的協議。同日，在野黨立憲民主黨幹事長安住淳與日本維新會幹事長中司宏也舉行會談，他們試圖通過推舉能團結各黨的首相候選人，來牽制高市早苗，意圖分化自民黨與國民民主黨。



自民黨總裁高市早苗與公明黨黨魁齊藤鐵夫周二在國會會談約1.5小時​​。高市早苗會後告訴記者：「仍有一些問題需要解決。我們仍需討論。」她表示討論將繼續進行。

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

安住淳和中司宏會談後向傳媒稱：「（立憲民主黨與維新會）兩黨若能團結一致，其議席數量足以與自民黨抗衡。我們達成共識，無論發生什麼情況都要進行合作。」

《產經新聞》報道，國民民主黨如果選擇加入自民黨與公明黨聯合執政陣營，在野黨在國會中的數量優勢將不復存在，為阻止這種情況發生，在野黨內部也出現提名玉木雄一為首相候選人的方案。