高市早苗當選日本自民黨總裁　分析指地方票壓倒性勝出助選

日本前經濟安保大臣高市早苗10月4日在自民黨總裁選舉的第二輪中勝出，擊敗農林水產大臣小泉進次郎當選。有分析指，高市早苗能在第二輪投票中拉開票差得益於她在地方票上獲得壓倒性優勢。



自民黨總裁由該黨國會議員和全國各地方黨員投票選出。據共同社報道，首輪投票中，高市以183票（議員票64票、地方票119票）居首，小泉以164票（議員票80票、地方票84票）緊隨其後。高市的地方票比小泉多35票。

統領自民黨內唯一留存派系麻生派的前首相麻生太郎當日上午告知其派系黨員，「最終投票要把票投給地方票得票第一的候選人」。

2025年10月4日，日本東京，日本媒體拍下自民黨最高顧問麻生太郎得悉高市早苗當選黨總裁後面樓笑容。（網絡圖片）

此外，首輪的參選者之一、與麻生關係良好的茂木敏充也向其陣營傳達了同樣的想法。前經濟安保大臣小林鷹之也告訴身邊的人，他會投票給與他持有相同「保守」立場的高市。

在首輪中支持林芳正、與高市保持距離的中堅議員也在投票後表示：「無法忽視來自地方的呼聲。最終投票投給了高市。」

高市早苗2025年10月4日當選日本自民黨黨總裁（Reuters）

高市陣營的幹部介紹稱，原本的計劃就是「首輪地方票取得壓倒性優勢，造就讓進行最終投票的議員無法忽視的形勢」。

這一計劃成為現實。在最終投票中，高市獲得議員票149票，比首輪多出85票。小泉的議員票僅增加65票，最終為145票。高市在最終投票結果揭曉前就已露出確信獲勝的微笑。