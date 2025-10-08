美國會報告：晶片限制有漏洞　中企去年購入近400億美元設備

據英媒報道，美國眾議院一份調查指，儘管已對中國晶片製造商實施限制，他們去年依然成功購入價值380億美元（約2958億港元）的先進設備，對此，美國會議員呼籲對中國晶片生產商實施更廣泛的禁令。



據路透社報導，美國眾議院中國問題特別委員會10月7日（周二）發布的一份報告顯示，由於美國、日本和荷蘭發布的規則不一致，導致非美國晶片設備製造商可以合法地向一些中國企業出售美國公司無法出售的產品。

該委員會呼籲美國及其盟友對中國實施更廣泛的晶片生產設備銷售禁令，而不是縮小對特定中國晶片製造商的銷售範圍。

這張2025年8月19日拍攝的設計圖片中，可以看到晶片生產商英特爾（Intel）的處理器和美國國旗。（Reuters）

據報道，380億美元是從五大半導體製造設備供應商購買的，且並未違反法律，比2022年（當時許多設備出口限制措施出台）反而增加了66%。

KLA報告發現，上述金額佔美國應用材料公司（Applied Materials, Inc.）、科林研發（Lam Research Corporation）、科磊公司（KLA Corporation）、艾司摩爾公司（ASML）和東京威力科創（Tokyo Electron Limited）總銷售額的近39%。

報告稱：「這些銷售使中國在各種半導體製造領域競爭力日益增強，對世界各地的人權和民主價值觀產生了深遠影響。」

民主共和兩黨都試圖限制中國製造先進晶片的能力，這些晶片對人工智能和軍事現代化等領域至關重要。

東京電子美國公司總裁多爾蒂（Mark Dougherty）表示，該產業今年在中國的銷售額已開始下降，部分原因是新規出台，他歡迎美日政府之間加強協調。

多爾蒂受訪時表示：「我認為，從美國的角度來看，顯然存在一個我們期望但尚未實現的結果。」

報告點名三間中國企業，深圳昇維旭技術有限公司（SwaySure Technology Co）、深圳市鵬新旭技術有限公司（Shenzhen Pengxinxu Technology Co ）和芯恩(青島) 集成電路有限公司（SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co）尤其令人擔憂安全問題。

圖為2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

上述三間中企去年被美國國會指控與協助華為技術的秘密網絡有聯繫，其後在12月被美國政府列入禁止出口名單。