AMD與OpenAI達成重大晶片協議　分析指或改寫半導體產業競爭格局

美國半導體企業超微半導體（AMD）人工智能初創公司OpenAI於10月6日達成一項數十億美元的晶片協議，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。



OpenAI 行政總裁奧爾特曼（Sam Altman） 在聲明中強調：「AMD在高效能晶片的領導地位，將幫助我們加速進展，讓先進 AI 更快惠及所有人。」AMD執行長蘇姿丰（Lisa Su）則形容，這是一個「真正雙贏」，不僅推動全球最雄心勃勃的AI建設，同時驗證了AMD下一代Instinct產品路線的價值。

這項協議被外界視為AI產業史上最大規模的GPU部署之一，讓AMD正式成為OpenAI的核心戰略合作夥伴，降低其對單一供應商的依賴。OpenAI正積極分散供應鏈，除AMD與英偉達（Nvidia）外，也在與博通（Broadcom）洽談客製化AI晶片合作。

有分析指，這不是普通的採購訂單，而是一場可能徹底改變AI產業格局的深度結盟。其中，對AMD而言是個扭轉局勢的重要里程碑，因該公司多年來一直在AI加速器市場落後於英偉達，如今終於獲得AI產業最具代表性的旗艦公司支持。

AMD預期，這次合作將使其AI GPU收入自明年開始加速，並在2027年進一步擴大，長期甚至可能推升相關業務規模超過1,000億美元。

此外，這有機會讓OpenAI的議價能力將大幅提升，該公司日後可以在NVIDIA和AMD之間進行選擇，甚至讓他們相互競價，從而最大化地降低自己的算力成本。