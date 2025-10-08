日本足協高層巴黎轉機時看兒童色情影像被判緩刑　曾執教澳門隊

曾執教澳門足球代表隊的日本足球協會（JFA）技術委員長影山雅永，因在飛機上瀏覽兒童色情圖像，10月2日於法國巴黎轉機期間遭警方逮捕，6日被法院判處監禁18個月緩刑。日本足協周二宣布，解除影山雅永的職務，並就風波致歉。



法國媒體報道，現年58歲的影山雅永，原計劃前往智利考察U20世界盃，但上周在巴黎轉機時被拘留。他當時正乘坐法國航空航班商務艙，並以手提電腦觀看相關不雅影像，遭到空姐舉報。

日本足球協會（JFA）技術委員長影山雅永。（X@japanftbinfo）

影山雅永周一在法國出庭時辯稱，自己所看是人工智能（AI）生成的「藝術品」，並聲稱不知該舉觸犯法國法例。但警方調查顯示，不雅圖片中包含真人影像。

法國法院於當地時間6日作出裁決，除了18個月緩刑外，還對影山罰款5000歐元（約45200港元），並被禁止從事任何與未成年人相關的工作，以及在未來10年內禁止入境法國。