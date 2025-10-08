NBA時隔六年重返中國　本周澳門舉行季前賽

美國職業籃球聯賽（NBA）時隔六年重返利潤豐厚的中國市場，本周將舉行兩場季前賽。此前，由於一名球隊官員在社媒上表達了對香港反修例示威的支持，NBA一度在中國被暫停轉播。



據法新社報道，布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊將在星期五（10月10日）和星期日（12日）在澳門進行比賽。比賽門票已售罄。

《中國日報》也報道這則消息，稱籃網隊與太陽隊將展開兩場季前賽角逐，並提到10位NBA傳奇球星，包括雲斯卡達（Vince Carter）、加尼特（Kevin Garnett）、夏達威（Tim Hardaway）、林書豪，將攜手籃網隊和太陽隊球員等人共同參與本周舉行的球迷活動、青少年籃球訓練營及社區活動。

2019年，侯斯頓火箭時任總經理莫利（Daryl Morey）因在社交平台X上支持香港反修例示威活動，引發爭議，中國中央電視台隨後暫停轉播NBA。央視停播18個月後，從2022年3月恢復轉播NBA賽事。

據官方統計，中國約有1.25億人打籃球，NBA總裁蕭華（Adam Silver）說，聯盟因與中國關係中斷而損失了「數億美元」。

在美國總統特朗普任內中美關係緊張之際，NBA重返中國市場。法新社報道稱，美國企業一方面希望吸引中國消費者，另一方面也須應對國內的政治審查。

