美國大幅加徵H-1B簽證費　黃仁勳據報將續為員工負擔相關費用

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月簽署行政命令，將企業為H-1B申請人支付的費用提升至10萬美元（約77.8萬港元）。對此，英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）CEO黃仁勳近期向員工表示，該公司將繼續提供H-1B簽證的贊助，並承擔所有相關費用。



美國「商業內幕」(Business Insiders）報道，黃仁勳在內部訊息中重申了他對H-1B簽證改革的支持，並分享了個人對移民問題的思考。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

黃仁勳說，「身為 Nvidia 的眾多移民之一，我深知我們在美國所獲得的機會，對我們的人生產生了深遠的影響。沒有移民，就不可能有 Nvidia 的奇蹟——這個奇蹟是由你們，以及世界各地的傑出同事們共同打造的。」

2025年7月23日，美國華盛頓，圖為黃仁勳在會議上發表講話。（Getty）

黃仁勳早前表示，他「很高興」看到特朗普關於H-1B的行政命令，稱這些變化是一個「良好的開端」，但亦稱10萬美元的門檻價格「可能有點太高」，並指10萬美元的費用對資金緊張的新創公司的影響，可能比資金充足的科技公司更大，因為後者更容易負擔得起這筆費用。