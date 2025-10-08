美政府停擺續影響航空交通　空管人手短缺　逾3000航班延誤

美國聯邦航空管理局（FAA）10月7日（周二）發聲明指，隨着聯邦政府停擺進入第七天，空中交通管制人員人手短缺導致多個機場的航班連續第二天出現延誤。根據航班追蹤數據，空管人員人手不足影響多個機場，其中包括休士頓機場、納什維爾機場、達拉斯機場、芝加哥奧黑爾機場和紐瓦克機場，已有超過3000班航班出現延誤。



據路透社報導，聯邦航空管理局以人手短缺問題為由，減少了芝加哥奧黑爾機場每小時的抵達航班數量，平均延誤41分鐘。亞特蘭大航空交通管制中心也存在類似問題。

FAA表示，由於人手問題，紐瓦克機場的抵達航班最多延誤達30分鐘，而華盛頓雷根機場7日（周二）也可能因人手短缺而再次出現航班延誤。

2025年5月12日，美國新澤西州紐瓦克市，紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）發生航空交通管制中斷導致航班停飛，圖為機場管制塔照片。（Reuters）

FAA指，納什維爾機場的航空交通管制面臨嚴重的人手短缺問題，將於同日較晚時候縮減營運規模。該機構還補充說，抵達航班管制將由孟菲斯中心接管。

共和民主兩黨都在互相指責對方造成的影響。白宮發言人萊維特 (Karoline Leavitt) 表示，民主黨應為航空運輸延誤負責，而加州州長、民主黨人紐瑟姆 (Gavin Newsom) 則表示，特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）應對此負責。

據報道，約1.3萬名航空交通管制員和約5萬名運輸安全管理局（TSA）員工在政府停擺期間仍需上班，但他們在這段時間都是無薪工作。

交通部長達菲（Sean Duffy）6日（周一）曾表示，自上周政府停擺以來，聯邦航空管理局（FAA）請病假的管制員人數略有增加，部分地區的航空交通管制人員已減少50%。

達菲7日向媒體表示：「如果沒有航空管制員，我們就要確保空域安全。所以我們會採取的措施是降低空中交通流量。」

2025年5月12日，美國新澤西州紐瓦克市，航空交通管制中斷導致紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）航班停飛，圖為客機停在停機坪上。（Reuters）

航班追蹤網站FlightAware表示，美國7日（周二）有超過3000個航班延誤，其中納什維爾機場有225班航班出現延誤，佔其航班總數的20%，芝加哥奧黑爾機場則有570多個航班延誤，佔其航班總數的20%以上。