金價｜忠記金行中午截籌　6旬婦套現亡夫金飾　有人為找卡數賣金

金價再見高位，紐約期金收市報4,004.4美元一盎司，現貨金價亦收超過4000美元一盎司。位於中環、以收金價高聞名的忠記金行，今午12時排有人龍。金行設有派籌機，中午已經「截飛」，門外張貼「暫停取票，明天請早」的告示，不少遲來的賣金市民撲空。



有市民今早11時到場排隊，成功取得尾籌。他打算放售金粒，預計可賺600元美金（折合約4,670港元），計劃用來「找卡數」。62歲的女士則打算放售部分亡夫送的金飾，用來「飲飲食食」。



今午12時，忠記已經暫停取票。（賴卓盈攝）

黃先生打算放售少量金粒，並為朋友放售金鈪。（何頴賢攝）

位於中環的忠記金行今午12時已截飛，尾籌為「A189」，不少有意賣金的市民撲空。下午1時才到場的黃小姐和其朋友本來打算放售金首飾，無奈已經停止派籌，打算明日提早前來取籌。黃小姐說，由於部分金首飾是長輩送的，她不清楚售價，但她指近日金價高企，期望可以套現用作投資。

金價再見高位，不少市民今午到忠記金行賣金。（賴卓盈攝）

成功取尾籌顧客：為找卡數盡快套現

早上11時到場的黃先生成功取得最後幾張籌，他兩個月前以每盎司3,400美元買入少量金粒，今因金價高企決定放售，預計可賺600美元（折合約4,670港元）。他指，現時全球局勢動盪，預料金價會繼續高升，不過他說為了「找卡數」，會盡快賣出。

黃先生說會用套現的錢來「找卡數」。（賴卓盈攝）

6旬婦套現亡夫金飾 用來「飲飲食食」

62歲的王女士同樣等了近兩小時，打算賣出部分亡夫送給她的金手鏈、首飾，部分於30年前、以一千多元買入，她預計今日至少可翻一倍以上。王女士說，她丈夫近年離世，她亦不再戴金飾，故打算套現消費。

呢啲身外物留嚟都無用，套現後有得食就食，飲飲食食，活在當下最緊要。 王女士

王女士打算放售部分亡夫送的金飾，用來「飲飲食食」。（何頴賢攝）