金價高位｜有深圳情侶為儲錢結婚　花十多萬買金投資　一年賺25%

金價再見高位，紐約期金收市報4,004.4美元一盎司，現貨金價亦收超過4,000美元一盎司。除了有不少人趁金價高位賣金套現，尖沙咀廣東道一帶金舖，仍有遊客購買金飾及查詢售價。其中來自深圳的準新人，去年起共花了十多萬人民幣買金飾投資，至今累積賺了約25%。他們指會在香港留意一下黃金價格，如認為划算才會買入。



尖沙咀廣東道一帶金舖，仍有遊客購買金飾及查詢售價。（賴卓盈攝）

國際金價飆升至每盎司逾4,000美元創歷史新高後，尖沙咀廣東道一帶，仍有不少人到金舖購買及查詢金飾，但人流未算暢旺，大部份均為內地旅客。

其中來自深圳的情侶劉先生和李小姐，去年起為了準備結婚資金，花費十多萬投資黃金。他們指，去年買入時每克黃金僅約600美元，目前已賺取約25%盈利。李小姐補充說，去年她在香港周大福以約1,000港元購入一枚金戒指，料今年售價已雙倍計，升至2,000港元，他們希望金價繼續升至每克1,000美元，笑說「可以要保持一下希望。」

劉先生和李小姐今日來港一日旅遊，順道會在尖沙咀留意一下黃金價格，如認為划算才會購買。

另外，來自上海的周小姐購買了一條約3,000港元的金手鏈，她說是送給自己的生日禮物。近日金價高升，周小姐就稱沒有特別留意，「我更多是覺得喜歡才買，沒有打算投資，而且我覺得這個價錢還能接受。」