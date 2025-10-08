高市早苗與夫婿奇妙姻緣　丈夫擁廚師執照憑一句話奪芳心

日本自民黨高市早苗10月4日（上周六）在自民黨黨總裁選舉中脫穎而出，成為史上首位女總裁。外界除了關注這位作風強悍的鐵娘子之外，亦關心她與夫婿如何共諧連理。據日媒報道，高市早苗的丈夫高市拓（原名山本拓）當年向她求婚時，兩人從未交往過一日。高市拓當時強調自己擁有廚師執照，會一輩子為高市煮美味的食物，這句說話打動了自認廚藝不精的高市早苗，促成兩人結為夫婦。



據日刊體育7日報道，高市早苗的丈夫是前自民黨眾議員山本拓（73歲）。高市早苗2003年在眾議院選舉中落敗後，決定將行將失業的助理和辦公室用品託付給山本拓。

出乎高市意料之外，山本拓在接收辦公室用品的同時，還順道向高市早苗求婚，問是否可以連她一起接管。

高市早苗憶述，當時兩人其實並不很熟絡，甚至連一天也沒有交往過。高市回顧時指：「山本致電我，說一直都喜歡我。」高市指：「我倒是沒怎麼在意，與他交集也不多，不甚瞭解。」

山本當時曾有過一段婚姻，還有3個上學中的孩子。高市告訴山本，她其實廚藝不精，山本拓乘機指出，自己擁有廚師執照，願意一輩子為高市準備美食。

報道指，高市早苗其後與母親商量，母親表示：「妳年紀也不小了，今後也不會再有太多機會，如果是個能照顧好妳營養的人，還算不錯吧？」高市早苗其後致電山本同意結婚。

兩人於2004年9月結婚，山本拓之後一直擔任「家庭煮夫」，為高市烹調美食。

儘管兩人於2017年因政見不合而離婚。高市早苗2021年競逐自民黨黨總裁期間得到山本拓的大力支持，促成兩人復合。山本拓更選擇改姓「高市」，名字變成高市拓。