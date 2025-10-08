哈馬斯稱已與以色列交換人質名單　再有巴勒斯坦團體加入談判

哈馬斯周三（8日）表示已經與以色列交換人質及巴勒斯坦囚犯名單，並稱對雙方就「20點和平方案」進行的談判持樂觀態度。



哈馬斯和以色列自本周一（6日）起在埃及就美國總統特朗普（Donald Trump）提出的和平方案進行間接談判。哈馬斯表示，目前談判的重點是停火機制、以色列從加沙撤軍及人質交換協議。路透社引述巴勒斯坦消息人士稱，雙方至今未就方案中第一階段的實施時間達成一致。

2024年8月2日，卡塔爾首都多哈，哈馬斯官員哈亞 (Khalil Al-Hayya。中) 在一座悼念館內悼念遇刺的哈馬斯領導人哈尼亞 (Ismail Haniyeh)。（Reuters）

路透社引述一位匿名以色列官員稱，以色列戰略事務部長、總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的親信德爾默（Ron Dermer）預定於當地時間周三下午加入會談。

另有知情人士透露，卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）和土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）、情報機構負責人卡倫（Ibrahim Kalin）也會加入談判。

2025年10月4日，巴勒斯坦武裝哈馬斯（Hamas）同意釋放以色列人質後，加沙城再遭襲擊並發生爆炸。（Reuters）

《以色列時報》引述沙特媒體哈達斯（Al Hadath）表示，哈馬斯以外的兩個巴勒斯坦團體——巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）及解放巴勒斯坦人民陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）均會加入目前在埃及進行的和平方案談判。

新華社報道引述消息人士指，兩個團體派出的代表將於周三晚抵達埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），有望加快與以色列就人質和囚犯交換問題達成協議。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟此前曾聲稱扣押了部分以色列人質。兩個組織均有參加2023年10月以來的戰爭。