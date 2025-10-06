阿拉伯八國聯合聲明　歡迎哈馬斯與以色列談判加沙20點和平方案

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前推動事關加沙和平的「加沙20點和平方案」以進一步推動地區和平，哈馬斯談判團隊10月6日抵達埃及準備與以色列就此談判。埃及、約旦、阿聯酋、印度、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和卡塔爾八國的外交部長在10月5日發表聯合聲明，歡迎哈馬斯就最新加沙地帶停火「20點計劃」所採取的措施，重申將共同努力立即結束加沙地帶戰爭。



聲明指出，八國外長共同呼籲立即結束加沙地帶戰爭，並達成「全面停火協議」，確保巴勒斯坦人民不再流離失所、向加沙地帶提供不受限制的人道主義援助、不採取任何威脅平民安全保障的措施，並釋放被扣押人員。

其中，八國外長歡迎哈馬斯就「20點計劃」所採取的措施，強調要立即啟動談判，以商定實施該提議的機制並解決其中所有問題。這些進展為實現全面可持續停火和解決加沙地帶人民面臨的嚴峻人道主義狀況提供機會。

2025年10月4日，加沙地帶加沙城，圖為巴人居民在以色列空襲後將一名受傷男子抬出廢墟。（Reuters）

此外，聲明還提到八國外長呼籲巴勒斯坦權力機構重返加沙地帶，以「統一加沙地帶與約旦河西岸（unifving Gaza and the West Bank）」，並建立一項保障各方安全的機制，以最終實現以色列全面撤軍和加沙地帶重建，並在「兩國方案」基礎上開闢一條通往公正和平的道路。