哈馬斯與以色列次日談判結束　重點討論以軍撤出路線及釋放人質

哈馬斯與以色列在埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）舉行的間接談判，於10月7日的第二次會談結束。央視引述消息人士透露，雙方在斡旋方參與下，重點討論了以軍撤出路線，以及釋放以方人質等議題。



圖為2025年10月7日，哈馬斯突襲以色列滿兩周年，埃及開羅有民眾集會聲援巴勒斯坦人。（Reuters）

央視引述消息人士稱，哈馬斯代表團在會談中要求，釋放人質必須與以軍最終達成全面撤軍同時進行。哈馬斯代表團強調，實現加沙地帶最終停火和以軍全面撤出，需要獲得國際社會的保證。

哈馬斯：致力克服一切障礙以達成協議

路透社同日報道，哈馬斯高級官員Fawzi Barhoum當日發聲明表示，希望根據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的20點方案達成協議，指代表團正致力克服一切障礙，但該組織仍有一系列要求，包括以色列軍隊全面撤出加沙。路透社認為，該項聲明顯示，哈馬斯與以色列的間接談判，可能充滿挑戰且耗時。

另外，包括哈馬斯在內的巴勒斯坦各派系亦發聲明稱，會以一切手段對抗，任何人都無權要巴勒斯坦人民交出武器。

圖為2025年10月7日，哈馬斯突襲以色列滿兩周年，德國柏林有民眾集會聲援巴勒斯坦人，警方戒備。（Reuters）

特朗普對達成協議表示樂觀

不過，特朗普對達成協議的進展表示樂觀，並指美國團隊已剛啟程前往談判。他在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我認為，除了加沙地帶之外，中東地區也有可能實現和平」。

哈馬斯與以色列的新一輪談判，6日起在沙姆沙伊赫舉行。第一天持續了4個小時，據指氣氛積極。