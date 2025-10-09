德國候任市長遇襲後脫離生命危險　稱遭17歲養女持刀斬傷

德國西部城市黑爾德克（Herdecke）一位剛在上週當選、準備在11月上任的候任市長施塔爾澤（Iris Stalzer），她17歲的養女和15歲養子10月7日報警，稱母親在家門外遭遇搶劫未遂、身中多刀。警方當天拘留了兩名子女，並於8日表示，施塔爾澤送醫救治後已脫離生命危險。她告訴警方，其實是自己的養女持刀將她斬傷。



據德國之聲（DW）和歐洲新聞台（Euronews）報道，警方稱，57歲的施塔爾澤周二在病床上接受詢問，表示是養女將其斬傷。

德國西部剛在上週當選、準備在11月上任的候任市長Iris Stalzer遇襲（IG@irisstalzer）

警方接到報警電話號上門，當時發現施塔爾澤坐在家中客廳的一張椅子上。後來在家中地下室發現了打鬥痕跡、她當時穿的衣服，以及兩把被認為是兇器的2把刀。

西德廣播公司（WDR）報道，警方過去曾多次因家庭暴力報告而前往施塔爾澤家；《明鏡》周刊（Der Spiegel）則稱，警方今年夏天接到一起報告，指施塔爾澤遭養女持刀襲擊。

檢察官哈爾多恩 (Bernd Haldorn) 表示，他認為這是一起人身傷害案件，但這名17歲女兒尚未滿足拘留條件。 這些條件包括，疑犯是否被認為有潛逃風險，以及是否有可能再次犯罪。 他補充說，養女事後和弟弟一起報警，這表明不應追究謀殺未遂的指控。

2025年10月7日，德國黑爾德克（Herdecke）後任市長施塔爾澤（Iris Stalzer）在一次傷人事件中身受重傷，一名警官在現場工作。（Reuters）

警方和檢方目前打算釋放這些孩子，並將他們交給青少年福利辦公室，該辦公室將在調查期間決定進一步措施。

代表社民黨（SPD）的施塔爾澤在9月28日的市長選舉中勝出，以52.2%得票率擊敗基民盟（CDU）候選人哈斯（Fabian Conrad Haas）。據黑爾德克市政府稱，她原定於11月4日就職。