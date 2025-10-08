被罵派兵因患癡呆症　特朗普：芝加哥市長與伊利諾伊州長應入獄

美國總統特朗普（Donald Trump）不理當地政府反對，宣布向芝加哥派遣國民警衛軍後，伊利諾伊州及芝加哥政府皆已入稟法院挑戰特朗普。特朗普與兩位地方首長的口舌之爭持續。伊利諾伊州（Illinois）州長普利茨克（JB Pritzker）嘲特朗普有癡呆症，特朗普即發文，指普利茨克與芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）應同告入獄。



特朗普8日在Truth Social上寫道：「芝加哥市長沒能保護移民與海關執法局（ICE）人員，理應入獄！普利茲克州長也該如此！」

美國伊利諾伊州（Illinois）州長普利茨克（JB Pritzker）指責總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）患有癡呆症後，特朗普2025年10月8日表示，普利茨克和芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）理應入獄。（網頁截圖）

民主黨籍的伊利諾伊州長普利茨克周二接受《芝加哥論壇報》電話採訪時稱：「這是個患癡呆症的人，腦子裏有什麼東西卡住了，怎麼也趕不走。他不閱讀，對最新情況一無所知。只是他腦海深處的某個念頭在驅使他點名這些城市。」「不幸的是，他手握軍隊權力，掌握聯邦政府的權力來執行他的命令，就是他正在做的事。」

8日，數百名國民警衛軍受命由德州趕抵芝加哥以外一處軍事訓練基地，準備支援ICE拘捕非法移民的執法行動。