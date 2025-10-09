馬克龍將在48小時內任命新法國總理　指年底之前或通過預算案

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）10月6日宣布內閣名單數小時後，提出辭職。法國總統辦公室8日表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將在未來48小時內任命新總理。並重申勒科爾尼說法，指大多數議員反對提前舉行國民議會選舉；指出有可能在12月31日之前通過預算案。



路透社指出，作為法國2年內的第5任總理，勒科爾尼的辭職使其政府成為現代法國任期最短的一屆。但應馬克龍要求，他與中左翼至中右翼的政治領袖進行了進一步磋商，以努力化解危機。

總統辦公室引述勒科爾努的結論表示：「大多數議員反對解散（議會）；穩定的平台已經存在；有可能在12月31日之前通過預算案。在此基礎上，總統將在未來48小時內任命總理。」

2025年9月10日，法國新任總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在巴黎舉行的權力交接儀式結束時發表演說。（Reuters）

面對反對派和部分盟友威脅要投票罷免，勒科爾尼辭職。他與馬克龍進行了兩天的會談，但未能達成結束危機的協議，但表示他看到了很快任命新總理的途徑。

勒科努並未透露下一任總理人選，而是明確表示他的工作已經完成。愛麗舍宮並未透露誰將接任總理一職。

勒科爾尼的兩位前任，都因沒能解決預算案分歧而下台。他的辭職標誌着法國政治危機進一步加深。