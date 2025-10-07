法國政府壽命不足一日？　馬克龍的絕路也是歐洲的絕路

上任不足27日的馬克龍（Emmanuel Macron）親信勒科爾尼（Sébastien Lecornu）周一突然宣布辭職，成為了法國不足一年來第三位迅速下台的總理，也是1958年第五共和以來最短命的總理。更為驚人的是，勒科爾尼在周日下午7時許才剛宣布內閣名單，14個小時之後，他自己就辭職了－－勒科爾尼的政府壽命不足一天就了結。

法國的政治困局，源於馬克龍去年解散國會重選大敗的「原罪」。此後，國會形成極右、中間派和左翼「三分之下」的局面。在法國亟需削赤開源之際，沒有國會多數支持的總理當然難以執政，作為中間右翼老將的前歐盟對英談判專員巴尼耶（Michel Barnier）如是，一口鄉音的老牌中間派人物貝魯（François Bayrou）亦如是。如今勒科爾尼幾乎在人們還未學會念他的名字之前就已經步上這兩位短命前總理的後塵。

消息傳出之後，法國國債債息一度超越意大利，可見市場對於國債佔GDP近140％卻有穩定政府執政的意大利，比起國債佔GDP約114％卻不斷遇上政府倒台的法國，似乎更有信心。

勒科爾尼倒台，本來機率就很高，但這麼快就倒台，卻全是馬克龍的錯。

10月6日，勒科爾尼在總理府外發表辭職聲明。（Reuters）

親信跳船 馬克龍獨走塞納河畔

為了爭取國會支持，勒科爾尼本來已經處處退讓，上周五（10月3日）更公開承諾不會使用憲法第49.3條款去硬推立法－－該條款容許政府在國會不投票推翻政府的情況下直接立法，不必國會多數通過，被廣泛視為「反民主」。

作為馬克龍親信的勒科爾尼亦一直表明其新政府會同過去完全切割。

豈料周日內閣名單一出，大部份也是馬克龍歷屆政府的舊部，勒科爾尼的「完全切割」馬上就變成馬克龍的「換湯不換藥」。當中，在馬克龍手下擔任了七年財政部長、必需為法國政府債台高築承擔責任的勒梅爾（Bruno Le Maire）更被任命為國防部長。而由於北約已達成要將直接國防開支提高到GDP 3.5％的新要求，國防部還將是法國政府未來開支不減反增的唯一部門。

此等任命一出，全法罵聲四起。連最願意和馬克龍中間派合作的共和黨人也群起攻之。勒科爾尼也知道自己未來「死路一條」，也決定儘早了斷，迅速請辭。

馬克龍眼見此等變故，也不知如何反應，竟然在接受勒科爾尼辭職之後，再指派勒科爾尼多花48小時去同各黨派進行最後談判，以定義出一個行動和穩定局面的綱領。不過，勒科爾尼宣布辭職的時候，才剛剛批評過法國其他政黨只顧自身利益、沒有把國家放在政黨之前，這48小時其實只是用來給馬克龍自己想想下一步要如何走下去的時間。

接受勒科爾尼請辭之後，馬克龍更被拍得一個人在巴黎塞納河畔上孤單獨行（見下片）。無論是故意還是意外，這個畫面也反映出馬克龍無可奈何、舉目無親的困境。如今，連一度被視為「小馬克龍」的中間派前總理阿塔爾（Gabriel Attal）也公開聲明，「跟很多法國人一樣，我已經無法理解總統的決定」，指馬克龍不只無故解散國會，其後的決定也有固執要掌控一切的意味。

沒有出路

馬克龍的可行選擇極其有限。再任命另一個中間右翼、中間派當總理，其命運將會同巴尼耶、貝魯和勒科爾尼完全一樣。

任命一位左翼總理，代價很可能就是要收回其第二任期的國會最大改革，即是其2023年用憲法第49.3條款通過的提高退休年齡改革，甚至重新開徵其第一任期撤銷的財富稅。問題是，極左以外的左翼支持並不能給予馬克龍國會多數，而且此等左翼主張完全同中間偏右的派系相沖。

目前，極右「國民聯盟」（RN）正呼籲馬克龍解散國會重選，極左「法國不屈」（LFI）則要求馬克龍自己直接辭職，提前總統選舉。

解散國會重選，極右可能獲得多數，又或者由極右加上極左獲得多數，中間派勢將進一步失去議席。根據9月上旬的民調，極右以34％支持度領先，左翼一眾政黨加起來大約有24％，中間派只剩下14％。

馬克龍自己辭職不幹的話，總統民調中支持度最高的則是形象清新的「國民聯盟」主席巴德拉（Jordan Bardella）。雖然法國素來都有各派聯手拒絕極右的傳統，但馬克龍代表的中間力量長期管治失效，更一直加劇法國債務危機，專業政客執政的信譽盡失，反對極端人物上台的工具理性邏輯已經不存在。

9月21日，法國「國民聯盟」領袖巴德拉到意大利出席極右「聯盟黨」的活動。（Reuters）

對於此刻幾乎由馬克龍一手造成的政治僵局，有陰謀論者更認為馬克龍是故意製造形勢讓極右掌權，希望極右執政失敗之後再在下一次總統選舉以反極右的旗幟捲土重來－－法國憲法只禁止連續擔任第三屆總統，因此在野「過冷河」數年之後，馬克龍依然能夠參選。

但無論馬克龍下一步如何走，2027年任期即將屆滿的他此刻已經在一條政治絕路之上，這條絕路並沒有任何正面的終局。

馬克龍面對的問題，也同樣是歐洲正在面對的問題。

沒有大局觀的歐洲

從法國國內的維度來看，政府債務危機無疑是最大的挑戰，然而，各個政黨為了自身的政治利益或信念，都沒有要認真處理這個問題，左翼和極右反對提高退休年齡，甚至支持下調退休年齡，右翼則反對加稅，而從馬克龍自己過去一年的人事任命來看，他雖然有把削減政府赤字的目標放在心中，但這個目標也及不上逆國會多數而盡最後一分力把權力攬在自己身上重要。

無獨有偶，在勒科爾尼請辭的同一天，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在歐洲議會中面對分別由極左和極右黨派提出的不信任動議並為此進行辯護（按：投票將在10月9日進行）。跟法國的局面不同，中間各派在歐洲議會中依然擁有多數，儘管他們對馮德萊德都有不滿之處，但他們預計都會繼續支持馮德萊恩擔任歐盟委員會主席，因此她並無下台的風險。

10月2日，馮德萊恩出席丹麥哥本哈根舉行的歐洲政治共同體（EPC）會議。（Reuters）

然而，歐盟權力中心的亂象所反映出來的同樣是各派漠視大局、各自爭權爭利的情況。極右對馮德萊恩的不滿在於其控制外來移民政策「失敗」、貿易談判向美國投降、與南方共同市場（Mercosur，由巴西、阿根廷等南美五國組成）談成自由貿易協議等；極左則不滿她在應對以色列加沙「種族滅絕」不力、氣候變化政策薄弱、同Mercosur達成自貿協議等。

兩派都知道他們動不了馮德萊恩的主席地位，發動不信任投票只屬政治表演－－同樣是歐洲議會議員的法國「國民聯盟」主席巴德拉就非常坦誠地聲明對馮德萊恩的不信任投票是「對馬克龍的歐洲」的投票。

歐洲目前正在面對「多重危機」。撇開政治問題不談，歐洲就有長期經濟增長乏力、缺乏創新、中國產業挑戰、美國單邊主義貿易挑戰、國防過度依賴美國、俄羅斯「灰色地帶」非和非戰侵犯性行動、俄烏戰爭等等各種問題。

可是，跟法國的政客們一樣，歐洲的不同派別政客、不同國家，最多只是把這些危機拿出來誇誇其談，卻沒有展現出團結做實事的意志。

圖為2024年9月9日，前歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)發表關於歐盟競爭力和建議的報告，並送交歐盟委員會主席馮德萊恩( Ursula von der Leyen)。（Reuters）

例如去年9月前歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）為歐洲在創新、氣候和戰略自主層面所面對的「存亡危機」就提出了383項行動建議，當時歐盟委員會表明會極速實施各個項目，但到了今天一年之後回望，德拉吉報告的建議只有11％左右得到不同程度的實施。

到最近俄羅斯無人機甚至是戰鬥機進入波蘭、羅馬尼亞、丹麥、瑞典、德國空域，部份飛越關鍵軍事基地，馮德萊恩就提出了所謂的「無人機城牆」（drone wall）的提案，目標是要以歐盟之力建立應付無人機的多層防禦軍事部署，從偵察、電子戰到實彈打擊都包括在內，一改過去防務由各成員國自行負責的機制，除了是要應付俄羅斯無人機之外，也是要趁機創造歐盟國家防務整合的先例，着手處理歐洲國防各自為政的最大缺陷。

2025年10月4日晚上，德國慕尼黑，慕尼黑機場上空再發現無人機，兩條跑道在不到24小時內第二次關閉。圖為客機停泊在慕尼黑機場的跑道上。（Reuters）

然而，歐洲主要國家都對「無人機城牆」大潑冷水，法國似乎是不滿「城牆」一詞太誇張，意大利則是不滿「無人機城牆」的建議集中防衛東歐而沒有照顧到南歐，德國則認為這樣的提案要長時間落實、城牆之說言之尚早。最後，大家開完一輪「吹水會」，什麼實事也沒有做。

同樣地，由法國、德國、西班牙主導來研發第六代戰鬥機的未來空戰系統（FCAS），近來也傳出有可能因為參與國國防企業在戰機設計、零件供應商選擇等產業競爭爭議而面臨瓦解的消息。

同法國政治黨派着眼各自利益而不顧國債危機大難的情況相似，歐盟27國在「多重危機」的挑戰之中，也繼續各自為政、着眼本國利益，而沒有為大局着想。

今天馬克龍走上的絕路，也是歐洲很可能落入的同一條絕路。