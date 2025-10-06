法國總理勒科爾尼辭職　上任未足一個月　組閣14小時後閃電請辭

法國10月6日傳出新任總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）辭職的消息後，愛麗舍宮宣布總統馬克龍（Emmanuel Macron）已經接納勒科爾尼的請辭。法媒指他成為法國近代歷史上的最短命總理。



勒科爾尼在任命新內閣僅14個小時後就辭職，他在10月5日任命部長，計劃6日舉行首場內閣會議，但反對派與盟友均不滿新的內閣陣容，政敵威脅要推翻內閣。

2025年9月10日，法國新任總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在巴黎舉行的權力交接儀式結束時發表演說。（Reuters）

外媒較早前已報道，勒科爾尼在組建內閣方面遇上愈來愈大的壓力，嘗試努力爭取左翼和右翼的支持。在過去三星期，他與中間派盟友、反對派領袖舉行一系列磋商，希望能在國會通過預算。

年僅39歲的勒科爾尼9月9日上任為法國總理，至今不足一個月。他是馬克龍任期內的第7位總理。

路透社指，外界未有料到新總理迅速辭職，事件史無前例，顯示法國政治危機再度加深。

極右翼國民聯盟要求總統馬克龍提前舉行國會選舉。

2025年7月9日，英國倫敦，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）和夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux，右）抵達唐寧街。（Getty）

馬克龍去年中展開一場政治豪賭，即提前舉行大選，希望鞏固權力，但此舉被指適得其反，最終在左翼取得最多議席、執政中間派聯盟第二、極右翼第三的情況下，國會分裂為3個對立陣營。