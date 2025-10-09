比亞迪9月英國銷量暴升880%　成最大海外市場

據英媒報道，中國汽車品牌比亞迪（BYD）表示，比亞迪9月在英國的銷量按年增加880%，英國已成為其中國以外最大的市場。



英國廣播公司（BBC）10月7日（周二）報道，比亞迪9月在英國的汽車銷售量為11,271輛，其中大部分是其Seal U運動型多用途（SUV）油電混合車輛。

2025年10月9日，圖為比亞迪Seal U運動型多用途（SUV）油電混合車輛。（比亞迪英國官網）

據報道，根據英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 發布的數據顯示，英國9月電動車 (EV) 銷量升至歷史新高。

報道指英國對比亞迪這樣的公司尤其具有吸引力，因為與歐盟和美國等其他主要市場不同，英國尚未對中國電動車徵收關稅。

比亞迪提供的車型比許多西方競爭對手更便宜，該公司表示，9月在英國市場的市佔率升至3.6%。

比亞迪英國經理Bono Ge表示，未來幾個月公司將推出更多新款混能車。他還補充說，由於該品牌剛剛開設第100間零售店，其在英國的未來前景「令人興奮不已」。

根據SMMT的數據，英國9月電動車銷量創下歷史新高，純電動車銷量增加至近7.3萬輛。混能車的銷售成長更快。

中國品牌旗下的奇瑞探索06（原名：傑酷J7，Jaecoo 7）和比亞迪Seal U進入9月銷售榜的前十名。

與此同時，根據SMMT的數據，儘管英國電動車整體銷售量激增，但汽油和柴油車仍佔上個月新車銷售的一半以上。

2025年9月12日，西班牙巴塞隆納，圖為一架比亞迪車輛上的標誌。（Reuters）

去年10月，歐盟宣布對中國進口電動車徵收高達45%的關稅。