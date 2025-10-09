馮德萊恩：俄羅斯正展開「灰色地帶」行動　歐洲需捍衛每一寸領土

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）10月8日（周三）在法國斯特拉斯堡向歐洲議會議員表示：「俄羅斯正針對歐洲發動一場蓄意且有針對性的灰色地帶運動。」馮德萊恩呼籲歐盟各國對其國防政策進行深刻反思，敦促各國政府走出「舒適區」，團結起來共同對抗莫斯科。



據路透社報道，馮德萊恩列舉了近期歐洲領空發生的一系列無人機入侵事件，包括波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞、丹麥以及近日的比利時和德國。

2025年10月6日，德國慕尼黑機場外豎立了一塊禁止無人機飛越的標誌。（Reuters）

其中一些事件被歸咎於俄羅斯，而另一些事件則原因不明。但它們都引發民眾的憂慮，並引發了人們對歐洲缺乏應對無人機入侵的擔憂。

馮德萊恩亦提到，破壞關鍵基礎設施、網絡攻擊、幹預選舉和散播虛假資訊等行為都構成了更廣泛侵略的要素。

馮德萊恩強調：「這些事件都是經過精心策劃的，目的就是掩蓋真相。這不是隨機的騷擾。這是一場持續不斷、不斷升級的行動，目的是擾亂我們公民的情緒，考驗我們的決心，分裂我們的聯盟，並削弱我們對烏克蘭的支持。」

馮德萊恩形容這是一場混合戰爭。

她呼籲：「歐洲必須做出回應，我們必須調查每一宗事件。我們不能迴避追究責任。因為我們的每一寸領土都必須得到保護。」

2025年10月1日，歐盟領導人會議在丹麥哥本哈根舉行，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

馮德萊恩其後列舉了歐盟委員會為增強國防能力而提出的新舉措，例如在歐盟東側建造「無人機牆」的鴻圖大計，以偵測並擊落入侵的無人機。