以色列突襲卡塔爾｜馮德萊恩：歐盟擬制裁以極端主義部長級官員

卡塔爾首都多哈（Doha）9月9日發生多宗爆炸，以色列國防軍和以國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）證實，以軍對哈馬斯高層進行「精準打擊」，造成至少6死，以軍公然越境打擊令國際社會嘩然，多方予以譴責。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月10日表示，歐盟將對暫停對以色列的雙邊支持，並擬對以色列極端主義部長級官員實施制裁。



綜合外媒報道，馮德萊恩在周三（10日）國情咨文演說中表示，「歐盟委員會將盡其所能採取行動。我們將暫停對以色列的雙邊支持。我們將停止在這些地區的所有撥款，但這不會影響我們與以色列公民社會或猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）的合作。」

馮德萊恩亦首次提及歐盟將提出制裁以色列部長級官員，但未有述明「極端主義部長」具體包括哪些人。

2025年9月10日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）向歐洲議會發表歐盟國情咨文。（Reuters）

聯合國安理會亦於9月10日召開緊急會議，討論以色列襲擊卡塔爾事件。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在事件發生後，譴責以色列襲擊是「公然侵犯卡塔爾主權和領土完整」的行為。他稱，卡塔爾一直在積極促成加沙停火並爭取釋放所有被哈馬斯扣押的人質。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月9日表示，以色列在突襲卡塔爾前通知美方，是以色列政付的決定，美方未能及時通知卡塔爾，他亦對媒體表示，「我對整個局勢並不感到高興。」