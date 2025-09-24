特朗普促歐盟立即停買俄羅斯石油及天然氣　馮德萊恩：完全同意

聯合國大會第80屆會議一般性辯論9月23日起在紐約舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）在會上發表講話，敦促歐盟立即停止購買俄羅斯石油和天然氣，以促進結束俄烏戰爭。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）其後表示，特朗普總統完全正確，歐盟正致力達成這一結果。馮德萊恩其後又指到2027年，歐洲將徹底擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，惟匈牙利已明確表示不會加入這一行列。



特朗普指一邊與俄羅斯開戰，一邊購買俄羅斯石油和天然氣不合邏輯：

特朗普發言時表示：「如果俄羅斯不準備達成協議結束戰爭，那麼美國已經做好徵收強硬關稅的準備，但要讓這些關稅有效，歐洲國家必須加入我們，採取完全相同的措施。他們必須立即停止從俄羅斯購買所有能源。」

特朗普強調：「歐洲國家正與俄羅斯開戰，但與此同時卻從俄羅斯購買石油和天然氣，這對他們而言很尷尬。」

馮德萊恩：年底前將徹底擺脫

馮德萊恩其後在社交平台X上表示：「我和特朗普總統一致認為，有必要迅速削減俄羅斯的化石燃料收入。這正是歐洲正在採取的第19項制裁措施。我們加大了壓力，禁止俄羅斯液化天然氣進口到歐洲市場，並針對第三國的煉油廠、石油貿易商和煉油廠。到2027年，歐洲將徹底擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。」

匈牙利：不會放棄依賴俄羅斯石油

作為歐盟成員國的匈牙利，其外交部長西雅爾多（Szijjarto Peter）在大會上表示，理解特朗普的做法，但該國不會放棄對俄羅斯能源供應的依賴：「如果沒有俄羅斯的石油或天然氣來源，就無法確保匈牙利能源產品的安全供應。」

據《紐約時報》引述歐盟統計局（Eurostat）稱，俄羅斯持續向歐盟27個成員國出口少量管道天然氣，佔2025年第二季進口量的8%左右。市場情報公司Kple表示，其中斯洛伐克和匈牙利每天透過輸油管接收約10萬桶俄羅斯原油。

匈牙利外交部長西雅爾多（Szijjarto Peter）。(路透社)

報道指出，這些石油數量在全球市場中雖屬微不足道，但對匈牙利和斯洛伐克卻至關重要。 Kpler指出，由於當地煉油廠專為處理俄羅斯原油而設計，轉換供應來源將造成高昂成本，因此兩國存在強烈動機維持與莫斯科的合作關係。