以哈同意特朗普首階段和議　歐洲阿拉伯外長巴黎商討加沙戰後未來

在以色列和哈馬斯就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的加沙和平計劃達成第一階段協議的數小時後，美國最親密的歐洲和阿拉伯夥伴就在法國舉行會議，商討如何塑造戰後加沙地帶的未來。



路透社報道，主要歐洲和阿拉伯國家外長周四（10月9日）在巴黎舉行的會議，被視為就國際穩定部隊、加沙戰後治理和重建等核心問題進一步商定細節的契機。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也出席會議。

法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）在會後告訴記者：「我們討論了我們計劃貢獻的主要領域，包括安全、治理、重建與人道援助。」

他表示各國確定了各自願意在戰後加沙地帶承擔的貢獻和其他項目，但沒有透露細節。

巴羅表示：「我們將與美國分享詳情，以方便他們整合協作。」

圖為2025年10月9日，法國總統馬克龍在巴黎與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯、沙特外長費薩爾等官員討論加沙戰後安排。（Reuters）

與會官員稱，他們的目標是迅速與華盛頓並肩合作，以免錯失停火和邁向持久和平的機會。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指：「這是我們目前最好的機會，但我們需要努力制定戰後計劃，使其具有可持續性。」

特朗普的20點計劃呼籲建立一支國際穩定部隊，這也是巴黎會議的核心內容之一。外交官們表示，一些國家有意加入這支國際部隊，包括出席巴黎會議的印尼、意大利和阿塞拜疆。

意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）說：「我告訴所有與會部長，我們希望成為主要參與者——不僅在安全方面，也包括重建方面。」

出席巴黎會議的阿拉伯國家代表包括以哈停火調停人卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）、埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）。埃土兩國在說服哈馬斯同意停火協議方面發揮了主導作用。

2025年10月9日，美國總統特朗普(Donald Trump)宣布以色列和哈馬斯就加沙停火第一階段達成協議後，人們在以色列特拉維夫慶祝。(Reuters)

以色列與哈馬斯在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），從10月6日就特朗普提出的20點和平計劃舉行間接會談。特朗普於周三（8日）宣布，以哈接受第一階段停火協議，即哈馬斯釋放人質以交換巴勒斯坦囚犯，而以色列軍隊將撤回至雙方商定的界線。

以色列和哈馬斯已在周四簽署第一階段停火協議，但問題很快轉向這項協議是否能夠為加沙地帶帶來持久和平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

