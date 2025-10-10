哈馬斯宣布啟動永久停火　稱美國和調解員確認加沙戰爭已結束

路透社報道，流亡中的哈馬斯加沙領導人哈亞（Khalil al-Hayya）10月9日宣布，加沙戰爭已經結束，並開始永久停火。該組織表示，停火協議包括雙向開放拉法（Rafah）口岸、使以色列釋放所有被囚禁的巴勒斯坦婦女兒童；哈馬斯還稱，已收到美國、阿拉伯調節員和土耳其的保證，確認戰爭已經永久結束。



▼哈馬斯領袖：已確認戰爭永久結束

半島電視台引述哈亞表示，作為協議的一部分，250名在以色列監獄服無期徒刑的巴勒斯坦人、1700名自開戰以來被捕的加沙巴勒斯坦人、所有被以色列拘留的巴勒斯坦婦女和兒童將被釋放。

以色列安全內閣周四下午開會，討論批准加沙首階段停火協議，旨在釋放被關押在加沙的48名以色列人質，其中20人據信仍活着。隨後將開展內閣全體會議，就批准協議進行投票。

2025年10月8日，埃及沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），哈馬斯高官哈亞（Khalil al-Hayya，左）出席與埃及、卡塔爾和土耳其代表團的會晤時，他做了個手勢。（Reuters）

▼以色列極右部長阻批准協議 威脅推翻內塔尼亞胡政府

但以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）要求，否決釋放特定巴勒斯坦安全囚犯，其中包括被定罪的恐怖分子。這導致安全內閣會議延期，使原定於下午6時（香港時間晚上11時）舉行的內閣全體會議被推遲3個多小時。

這位猶太力量黨（Otzma Yehudit）領導人還威脅：「若哈馬斯政府不解散，那麼猶太力量黨將推翻內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府。」